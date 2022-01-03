فرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3-5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائما جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..