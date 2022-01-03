وقفة في بيت لحم دعماً للأسير الفلسطيني أبو هواش

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً.

ووفق وكالة وفا الفلسطينية رفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة بيت لحم الأعلام الفلسطينية وصور الأسير أبو هواش ولافتات تناشد أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل السريع لإنقاذ حياته.

وأكد مدير نادي الأسير عبد الله زغاري في كلمة خلال الوقفة أن اليوم قد يكون صرخة النداء الأخير في ظل الموت المحدق الذي يمر به الأسير.

بدوره أشار الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان إلى أنه كما انتصر على السجان الإسرائيلي في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 65 يوماً سينتصر الأسير أبو هواش ولن تطول محنته وسينجلي ظلام السجن مهما طال.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل.

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