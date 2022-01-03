قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من اعتداءاتها على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر الديك غرب سلفيت وجرفت أكثر من 250 دونماً من أراضي الفلسطينيين بهدف إقامة بؤر استيطانية جديدة.

واعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينتي الخليل وأريحا بالضفة الغربية ما ألحق أضراراً بهما فيما جرف آخرون مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى بؤرة استيطانية مقامة على أراضيها.

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