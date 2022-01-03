السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات كورونا

الرياض-سانا

سجلت السعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز الـ 1700 إصابة لأول مرة منذ نهاية حزيران الماضي.

وحسب احصائية رسمية نشرتها وزارة الصحة تم تسجيل حالتي وفاة و1746 حالة إصابة جديدة مقابل 1024 إصابة تم تسجيلها أمس و846 إصابة السبت الماضي.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 559852 بينما وصل عدد الوفيات إلى 8881.

ووصفت الوزارة “الموجة الحالية من إصابات كورونا بأنها الأعلى منذ بداية الوباء في آذار 2020”.

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