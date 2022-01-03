مفوضية الانتخابات الليبية تحدد 24 الجاري موعداً للانتخابات

طرابلس-سانا

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح تحديد يوم 24 كانون الثاني الجاري موعداً للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانوناً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل إجراء العملية الانتخابية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن السايح قوله في إفادة أمام مجلس النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدت في طبرق اليوم “إن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية” مشيراً إلى أنها تلقت تهديدات بأنها ستتعرض للاعتداء إذا نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة.

وأضاف السايح “لسنا متأكدين أن وزارة الداخلية قادرة على تأمين الانتخابات في هذه الظروف” لافتاً إلى اكتشاف عمليات تزوير في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة.

وتابع السايح “إن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعلت من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق ولو كان لديها وقت لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحاً للانتخابات الرئاسية فقط”.

وبين السايح أن الأحكام الصادرة عن القضاء اتسمت بالتضارب بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي إضافة إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قرارتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف.

وكانت أغلب الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة قدمت أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا حيث كان من المقرر أن تجرى على جولتين تبدأ الأولى في الـ 24 من كانون الأول الماضي والثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوماً من الجولة الأولى لكنها لم تتم بسبب عدم الاتفاق بين القوى المختلفة.

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