فياض: المقاومة ستحمي استخراج الثروة النفطية والغازية اللبنانية

بيروت-سانا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب علي فياض أن المقاومة الوطنية اللبنانية ستحمي استخراج لبنان لثروته النفطية والغازية من البحر المتوسط رغم تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي وتهرب الشركات الأجنبية من تعهداتها.

وقال فياض في كلمة اليوم إن “هناك تحدياً استراتيجياً في لبنان يعطل على اللبنانيين إمكانية الاستفادة من حقوقهم في الموارد النفطية والغازية البحرية نتيجة تهديدات العدو الإسرائيلي والمؤامرة الغربية التي تمنع الشركات من استخراج النفط والغاز” لافتاً إلى تضاعف حاجة اللبنانيين لهذه الثروة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها.

بدوره شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على فشل حملات التحريض والتضليل والأكاذيب والافتراءات بحق المقاومة الوطنية اللبنانية.

وقال دعموش “إن التضليل والأكاذيب لا يمكن أن تؤثر على المقاومة ومخطئ وواهم من يظن عكس ذلك”.