2600 طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الثانويات الفندقية

دمشق-سانا

تقدم اليوم نحو 2600 طالب وطالبة للامتحانات الانتقالية للفصل الدراسي الأول في الثانويات المهنية الفندقية.

مدير الشؤون التعليمية في وزارة السياحة فادي نظام أعلن في تصريح لسانا اتخاذ الاجراءات اللازمة في مدرسة مهنية فندقية في جميع المحافظات لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل وبما يمكن الطلاب من تحقيق أفضل النتائج.

وذكر نظام أن الطلاب تقدموا منذ نحو أسبوع لامتحان عملي في مهارات الطبخ وتقديم أصناف الطعام لتبدأ اليوم الامتحانات النظرية مشيراً إلى أن الأسئلة شاملة وتناسب مستويات الطلاب كافة.

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