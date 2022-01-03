الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عائلة فلسطينية على هدم منزلها في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجبرت عائلة على هدم منزلها الذي يقطنه 11 فرداً ما أدى إلى تشريدهم.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها التهويدية أجبرت قوات الاحتلال أول من أمس فلسطينياً على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وآخر على هدمه محله التجاري في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة وسط تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان.

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