المعرض الأردني للتجارة والخدمات غداً على أرض مدينة المعارض

دمشق-سانا

تنطلق غداً على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية ومؤسسة الجميل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تشارك في المعرض 55 شركة تجارية أردنية من مختلف القطاعات ويحضره عدد من أعضاء الغرف التجارية الأردنية وممثلون عن المناطق الحرة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يستمر لغاية السادس من الشهر الجاري ويشمل قطاعات التجارة والوكالات والخدمات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والمقاولات والإنشاءات والسياحة والسياحة العلاجية والجامعات والمستشفيات والقطاع المالي والتأمين.

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