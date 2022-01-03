هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة في مطار بغداد الدولي

بغداد-سانا

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لموقع السومرية نيوز “إن منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وإبعاد 2 خارج محيط القاعدة دون إصابات تذكر”.

وتقع قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية وتضم في جزء منها قوات لما يسمى (التحالف الدولي) كما توجد فيها قوات عراقية وقد تعرضت هذه القاعدة لهجوم صاروخي في حزيران الماضي.

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