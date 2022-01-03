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فوج إطفاء ريف دمشق ينقذ أماً وأطفالها من حريق نشب بمنزلهم

2022-01-03

ريف دمشق-سانا

تمكن عناصر فوج إطفاء ريف دمشق فجر اليوم من إنقاذ أم وأطفالها من حريق نشب ضمن شقة سكنية بمنطقة جرمانا واقتصرت إصاباتهم على حالات اختناق بسيط.

العميد محمد الجردي قائد فوج إطفاء ريف دمشق أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن عناصر الفوج أخمدوا عند الساعة الثالثة ونصف فجر اليوم حريقاً نشب ضمن شقة سكنية بحي كرم صمادي بمنطقة جرمانا وأنقذوا امرأة وأطفالها الأربعة كانوا نائمين ضمن الشقة وجرى إسعافهم إلى المشفى بعد تعرضهم لاختناق بسيط.

وأشار العميد الجردي إلى أن الحريق تسبب بأضرار في المنزل ومحتوياته.

رحاب علي

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