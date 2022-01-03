الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف ريف الرقة

الرقة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالمدفعية على قريتي الدبس وأبو نيتولا ومحيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قريتي الدبس وأبو نيتولا ومحيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي المزروعة.

واتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المناطق المحتلة على الحدود الشمالية منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

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