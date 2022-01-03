منظمة اليونيسكو تكرم أوركسترا القانون السورية

دمشق-سانا

كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) أوركسترا القانون السورية روجيندا لمشاركتها الفعالة في مؤتمر الموسيقا العالمي دبليو إم سي الذي أقيم في مدينة برمنغهام الإنجليزية.

واختارت منظمة اليونيسكو قائد ومؤسس الأوركسترا أوج زياد أبو زيد سفيراً موسيقياً لسورية عالمياً حيث أوضح في تصريح لـ سانا أن الأوركسترا شاركت مع نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين في العلوم والنظريات الموسيقية وعدد من السفراء الموسيقيين لبلادهم حول العالم.

وقدمت من خلال المؤتمر 4 مقطوعات موسيقية متنوعة عزفتها الأوركسترا منها (ليلة القبض على فاطمة) و(لونغا بيات) و(أفلام ديزني) و(ألوان سورية) حيث اعتمدت عبرها على تقديم التراث السوري من مختلف المحافظات.

أبو زيد الذي نوه بهذا التكريم من قبل المؤتمر العالمي للموسيقا أكد أن روجيندا تسعى لأن تتحول لأوركسترا عالمية ترفع اسم سورية في جميع المحافل الدولية.

وتأسست فرقة روجيندا عام 2019 في السويداء وتضم نخبة من طلاب القسم الشرقي في معهد فريد الأطرش للموسيقا بالسويداء من عازفي آلة القانون إضافة إلى عازفي إيقاع وتشيلو من مختلف الأعمار.

هادي عمران

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