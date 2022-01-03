الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل الأمطار

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الجنوبية الشرقية والجزيرة ويكون بارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 16/5 17/6 17/6 القنيطرة 13/3 14/4 14/4 درعا 17/6 18/7 18/7 السويداء 12/5 13/6 13/6 حمص 14/4 15/5 15/5 حماة 13/5 14/5 14/5 الحسكة 14/4 15/4 15/4 اللاذقية 20/13 22/14 22/14 طرطوس 19/12 21/13 21/13 حلب 13/4 14/5 14/5 إدلب 14/4 15/5 15/5 دير الزور 16/3 17/3 17/3 الرقة 15/4 16/4 16/4

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