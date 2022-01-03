حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة بصعوبة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها صباح اليوم أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا محافظة ريف دمشق طريق المطار من بعد الجسر الرابع باتجاه المطار الرؤية على بعد 200 متر وطريق السويداء من بعد قصر الموتمرات الرؤية على بعد 200 متر سالكة بصعوبة بسبب الضباب.

وفي محافظة درعا كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق عام أوتستراد دمشق درعا سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب .

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث داعية إلى الاتصال على الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق .

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