قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة (وفا) الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدن الخليل ورام الله وجنين وبيت لحم وطولكرم وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى واعتقلت 18 فلسطينياً.

في سياق متصل جدد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه بالكامل.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وجرفوا مساحات من أراضي الفلسطينيين.

وأوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا منطقة الشعف غرب البلدة وجرفوا مساحات من الأراضي بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى بؤرة استيطانية مقامة على أراضي البلدة.

وأشار بريجية إلى أن هذا الطريق الاستيطاني سيمر من وسط أراض تقدر مساحتها بـ 40 دونماً ما يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي البلدة وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها.

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