تيسلا سلمت مليون سيارة حول العالم خلال العام الماضي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أنها سلمت خلال العام الماضي ما يقرب من مليون سيارة حول العالم أي ما يقرب من ضعف الرقم الذي حققته في 2020.

وقالت تيسلا في بيان نقلته وكالة فرانس برس إنها سلمت في العام المنصرم أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات في نمو بنسبة 87.4 بالمئة بالمقارنة مع 2020.

والمجموعة التي قررت نقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو كاليفورنيا إلى أوستن تكساس باعت العام الماضي ما مجموعه 911208 سيارات ونجحت بأن تتجنب مشكلات الإمدادات العالمية التي عانى منها في الآونة الأخيرة قطاع صناعة السيارات بأسره حول العالم.

وأوضح مؤسس الشركة إيلون ماسك مؤخراً أن تيسلا تمكنت من التغلب على الكثير من مشاكل النقص في أشباه الموصلات باستخدامها تصميمات شرائح جديدة وإعادة كتابة برامج معلوماتية.

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