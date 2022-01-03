زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر فانواتو جنوب المحيط الهادئ

بورت فيلا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ دون ورود أي تقارير عن ضحايا أو إصابات.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها في بيان إن الزلزال وقع على عمق 138 كيلومتراً مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر مادية أو في الأرواح كما أنه لم يتم التحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي .

وكان زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب في الثامن عشر من آب الماضي شرق لاكاتورو في جزيرة فانواتو دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وفانواتو هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع جنوب المحيط الهادئ على بعد 1750 كيلومتراً شمال شرق أستراليا.

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