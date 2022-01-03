إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في الهند وألمانيا والصين

عواصم-سانا

سجلت الهند 33750 إصابة و123 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 34 مليوناً و922882 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 481893 وفاة.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و207847 إصابة بعد تسجيل 18518 إصابة جديدة في حين بلغ إجمالي الوفيات 112223 بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 161 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 101 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 102606 إصابات في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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