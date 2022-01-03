29 وفاة و801 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 29 حالة وفاة 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 387159 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 21797 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 436 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 321568 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 16 حالة وفاة و 783 إصابة بفيروس كورونا.

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