استهداف قاعدة لقوات النظام التركي بالصواريخ شمال العراق

بغداد-سانا

تعرضت قاعدة زليكان التي تتواجد فيها قوات تابعة للنظام التركي في منطقة بعشيقة شمال العراق لهجوم بخمسة صواريخ مساء اليوم.

وأشار مصدر أمني في محافظة نينوى لقناة السومرية العراقية إلى أنه تم استهداف محيط معسكر زليكان بعدد من الصواريخ من نوع غراد من دون توفر معلومات حول خسائر ناجمة عن القصف.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت أواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدواناً على العراق وانتهاكا لسيادته وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.