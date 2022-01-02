عبد اللهيان والبوسعيدي: حل الأزمات الدولية والإقليمية بالحوار

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على موقف بلاده الثابت من أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات الدولية والإقليمية.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن سبل حل القضايا المختلفة ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وحل القضايا الاقليمية لن تكون إلا عبر الحوار.

من جهته رحب وزير خارجية سلطنة عمان بالعلاقات الإيجابية القائمة بين مسقط وطهرن مؤكدا على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الاحتكام إلى الحوار لحل الأزمات المختلفة والمضي باتجاه السلام.