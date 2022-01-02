قوات الاحتلال تقمع مظاهرة دعم للأسير الفلسطيني أبو هواش في أم الفحم

القدس المحتلة-سانا

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مظاهرة دعم للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً في مدينة أم الفحم بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة واعتقلت عددا منهم.

ويعانى الأسير أبو هواش من حالة صحية حرجة ويتعرض لغيبوبة متقطعة فى ظل تحذيرات من قبل الأطباء بأنه قد يحدث الأسوأ في أي لحظة.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.