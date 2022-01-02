ليفربول يتعادل مع تشيلسي

لندن-سانا

تعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثنائية فريق ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني ومحمد صلاح في الدقيقتين 9 و26 ليرد بعدها تشيلسي بثنائية عن طريق ماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 42 و45 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بينما رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ويملك مباراة مؤجلة.

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