فرنسا تدرج الولايات المتحدة على القائمة الحمراء بفيروس كورونا

باريس-سانا

أدرجت فرنسا الولايات المتحدة على القائمة الحمراء للسفر الخاصة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أن القواعد لن تتغير بالنسبة للقادمين الذين تلقوا تطعيماً كاملاً إذ سيكون عليهم تقديم فحص يثبت سلبية الإصابة قبل ركوب الطائرات وللأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيماً قبول العزل الصحي لمدة عشرة أيام.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا التي تزيد فيها الإصابات اليومية على 300 ألف إصابة بسبب متحور أوميكرون.

وتشهد فرنسا أيضاً مستويات إصابات يومية قياسية إذ سجلت 200 ألف إصابة جديدة خلال الأيام الأربعة الماضية.