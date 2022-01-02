فاوتشي يحذر من تزايد الإصابات بأوميكرون في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة انتوني فاوتشي من أنه لا يزال هناك خطر من زيادة دخول المستشفيات بسبب العدد الكبير للإصابات بفيروس كورونا حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات الأولية إلى أن المتحور أوميكرون أقل خطورة.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية “نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات” واصفاً معدل الإصابة المتصاعد بأنه “غير مسبوق”.

وأوضح فاوتشي أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعاً شبه عمودي.

وناشد فاوتشي مرة أخرى الآباء تلقيح أطفالهم ووضع الكمامات وإجراء الفحوص إذا لزم الأمر.

وتحاول الولايات المتحدة مثل البلدان الأخرى إيجاد توازن يحمي الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسية مثل الشرطة والسفر الجوي.