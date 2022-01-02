وقفة في جنين دعماً للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة جنين في الضفة الغربية دعماً للأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال بحقهم وتطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر بالضغط عليه لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها والإفراج الفوري عن الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات وحشية ولا سيما المرضى منهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.