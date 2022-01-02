مظاهرات في السودان للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة

الخرطوم-سانا

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وللتأكيد على رفض الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة سونا السودانية أن المظاهرات اليوم “جاءت خارج الجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها من قبل لجان المقاومة والمنظمات الأخرى من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للاتفاق السياسي الذي تم في تشرين الثاني الماضي”.

وأغلقت قوات الأمن كل الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير بينما شهدت البلاد انقطاعاً لخدمة الاتصالات والانترنت.

من جهتها أعلنت لجنة الأطباء في السودان أن متظاهرين اثنين قتلا برصاص قوات الأمن في الخرطوم.

وكان مجلس السيادة الانتقالي أدان ما سماه أحداث العنف التي صاحبت مظاهرات كانون الأول الماضي وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى داعياً السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر.

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