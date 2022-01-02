الحرارة حول معدلاتها غداً وزخات مطرية متوقعة على المناطق الجنوبية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع غداً لتصبح حول معدلاتها وتتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وليلاً يستمر الجو بارداً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…