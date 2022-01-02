مصرع 8 أشخاص وإصابة 19 جراء حادث مروري في الصين

بكين-سانا

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح إثر حادث تصادم مقطورة بعدد من الحافلات في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة المحلية قولها إن “الحادث وقع اليوم لدى تصادم مقطورة محملة برماد الفحم بحافلة ركاب تحمل على متنها 21 شخصاً في مدينة جيانغيو قبل أن تصطدم بحافلة صغيرة وسيارة أخرى بعد أن فقد السائق السيطرة على المقطورة ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم”.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.