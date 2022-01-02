نادي الأسير يحذر من تدهور الحالة الصحية لناصر أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير من أن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يواجه تدهورا في وضعه الصحي بشكل مقلق.

وأشار النادي في بيان اليوم أوردته وكالة وفا إلى أن الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يعاني منذ الأمس من ارتفاع في درجة الحرارة وجرى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى علما أنه بدأ مؤخراً بأخذ جرعات العلاج الكيمياوي.

والأسير أبو حميد 49 عاماً من مخيم الأمعري في رام الله معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاماً وله أربعة أشقاء يقضون أيضاً أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.