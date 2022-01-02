الصحة الفلسطينية تحذر من التدهور الخطير لصحة الأسير أبو هواش

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى محذرة من أن الصمت الدولي تجاه هذا الملف يعني موتاً محتما لهم.

وأوضحت الكيلة في تصريح لوكالة وفا أن الوزارة تتابع بشكل حثيث الوضع الصحي الخطير للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم الـ139 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال مشيرة إلى أنه يعاني من حالة صحية حرجة ويتعرض لغيبوبة متقطعة في ظل تحذيرات من قبل الأطباء بأنه قد يحدث الأسوأ في أي لحظة.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.