الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للعمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال مؤكدة أنه لا بديل لاتفاقيات مينسك.

ورداً على سؤال حول إمكانية استئناف المشاورات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا على غرار اللقاءات التي كانت تجري بين مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف ونائب وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو وفقاً لوكالة تاس “هذا السؤال يجب أن يوجه بالدرجة الأولى إلى الشركاء الأمريكيين ونحن من جانبنا على استعداد للتعاون بأي شكل من الأشكال على أساس المبدأ الذي تدعمه واشنطن وهو عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك وأنه من المستحيل حل النزاع دون منح وضع خاص لدونباس”.

وأشار رودنكو إلى أن بلاده تدرك أن مشاركة الجانب الأمريكي سيكون لها بالفعل التأثير الإيجابي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمس أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الجاري مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول دورهما في أوروبا.