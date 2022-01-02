مقتل شخص وإصابة 14 عشية رأس السنة في إيطاليا

روما-سانا

أعلنت الشرطة الإيطالية أن شخصاً لقي حتفه فيما أصيب 14 آخرون بجروح خطرة جراء الألعاب النارية عشية رأس السنة الجديدة في إيطاليا.

وذكرت صحيفة لاريبوبليكا اليوم أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على 37 شخصاً وتم الإبلاغ عن 188 آخرين بعد مصادرة 5ر32 طناً من منتجات الألعاب النارية و3ر2 طن من البارود مشيرة إلى ضبط عشرة أسلحة نارية فارغة.

وأوصت الشرطة ووزارة الداخلية بعدم استخدام هذه الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة بأن بعض المدن مثل روما وميلانو ونابولي حظرت استخدامها ورغم ذلك لم يتم الالتزام بهذا الحظر وأعرب عمدة نابولي جايتانو مانفريدي عن أسفه لعدم التزام المواطنين بهذا الحظر للألعاب النارية.

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