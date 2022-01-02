الفيضانات تجتاح سبع ولايات في ماليزيا وإجلاء الآلاف

كوالالمبور-سانا

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا إن الفيضانات اجتاحت سبع ولايات اليوم وتسببت بإجلاء الالاف ليرتفع إجمالي عدد المتضررين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأسبوعين الأخيرين إلى أكثر من 125 ألف نسمة.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها في بيان اليوم إن 8727 شخصا لجؤوا إلى 128 مركز إنقاذ وإن 125 ألفاً و490 شخصاً في المجمل تأثروا بالفيضانات في أنحاء البلاد بينهم 117 ألفاً و700 ممن جرى إجلاؤهم عادوا لبيوتهم.

وتحدث عادة فيضانات في الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوية بين تشرين الأول وآذار لكن الأمطار الغزيرة غير المعتادة التي بدأت في 17 كانون الأول تسببت في تشريد الألوف والضغط على أجهزة الطوارئ.

وحسب تغريدة للمفتش العام في الشرطة أكريل ساني عبدالله ساني فإن 50شخصاً لقوا حتفهم في الفيضانات فيما لايزال اثنان في عداد المفقودين.

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