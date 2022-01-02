وقفة في قطاع غزة تضامناً مع الأسير أبو هواش

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة في قطاع غزة المحاصر تضامناً مع الأسير هشام أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته.

وذكرت وكالة معا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتهما مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية أمام مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالقطاع رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسير أبوهواش مطالبين المنظمة الأممية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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