تجهيز نحو 1569 دونماً من الأراضي لاستثمارها بزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة بالسويداء

السويداء-سانا

جهز فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء نحو 1569 دونماً من الأراضي في مواقع مختلفة بمناطق المحافظة بغية استثمارها بزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.

وأشار مدير الفرع المهندس شوقي اشتي في تصريح لمراسل سانا إلى أن المساحات التي تم تجهيزها على مدار العام الماضي بما يخدم زيادة الإنتاج شملت أراضي في قرى دوما وتيما والمجيمر ومنطقتي صلخد وضهر الجبل إضافة إلى أرض تابعة لمنشأة الدواجن.

وبين المهندس اشتي أن نسبة تنفيذ خطة استصلاح وتجهيز الأراضي للعام الماضي بلغت نحو 79 بالمئة وهي تعتبر جيدة قياساً بالصعوبات المتمثل أهمها بقدم الآليات وكثرة أعطالها.

ويشكل مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في محافظة السويداء خطوة مهمة لخدمة عملية التنمية الزراعية وتحسين مجال الاستثمار في القطاع الزراعي.

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