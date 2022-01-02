دوري السويداء لكرة القدم لفئة الرجال ينطلق في السابع من الشهر الحالي

السويداء-سانا

حددت اللجنة الفنية لكرة القدم بالسويداء يوم السابع من الشهر الحالي موعداً لانطلاق منافسات دوري السويداء لفئة الرجال لأندية الدرجة الثانية .

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي اليوم أشار رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بالسويداء ياسر أبو حلا إلى أن الدوري يشهد مشاركة أربعة أندية هي شهبا وصلخد والعمال والشبيبة تتنافس فيما بينها من مرحلتين ذهاباً وإياباً يتأهل في نهايتهما الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط للتجمع النهائي المؤهل لأندية الدرجة الأولى .

وبين أبو حلا أنه في حال التساوي بين الفرق المتنافسة بعدد النقاط يتم اللجوء إلى فرق المواجهات أولاً وفي حال التساوي يجري احتساب فارق الأهداف لتحديد هوية بطل المحافظة .

وكان فريق شهبا فاز الموسم الماضي ببطولة دوري السويداء بكرة القدم لفئة الرجال لأندية الدرجة الثانية لكنه أخفق بالتجمع النهائي ببلوغ الدرجة الأولى .

عمر الطويل

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