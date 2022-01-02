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مادورو: الاقتصاد الفنزويلي يشهد فترة نهوض

2022-01-02

كراكاس-سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الاقتصاد الفنزويلي استعاد نموه في النصف الثاني من العام الفائت 2021 ويشهد فترة نهوض .

ونقلت وكالة تيليسور الفنزويلية عن مادورو قوله في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية “حققنا نمواً بنسبة 5ر7 بالمئة” لافتاً إلى أن لدى فنزويلا إجراءاتها الخاصة و قدرة صناعية وتكنولوجية ومعارف للنهوض بمفردها بالاقتصاد النفطي.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن بلاده تقترب من عتبة إنتاج مليون برميل نفط يومياً وتهدف في العام المقبل إلى أن تصل إلى مليوني برميل يومياً.

وتعاني فنزويلا من تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية والانقلاب على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى بهدف إحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.

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