الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ابو هواش

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً .

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أن تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الإفراج عن الأسير أبو هواش الذي يعاني من تدهور شديد في وضعه الصحي يهدد حياته ما هو إلا جريمة قتل بطيء تضاف لسلسلة جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى انتهاك فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان داعية المنظمات الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات .

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