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الأسير أبو هواش يدخل مرحلة الخطر الشديد

2022-01-02

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من أن الأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي دخل في مرحلة الخطر الشديد.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في تصريحات اليوم لوكالة وفا أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد حيث يتعرض لغيبوبة متقطعة ويعاني من مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات وقد يدخل مرحلة حرجة في أي وقت.

وأشار عبد ربه إلى أن الاتصالات مستمرة مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو هواش وإنقاذ حياته.

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