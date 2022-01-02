أوروبا تتجاوز عتبة 100 مليون إصابة بكورونا

باريس-سانا

تجاوزت القارة الأوروبية عتبة 100 مليون إصابة بكورونا تم رصدها منذ تفشي الفيروس المستجد اي ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الحالات في العالم وذلك وفقا لاحصائية وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم استنادا إلى البيانات التي تنشرها يوميا السلطات الصحية في كل دولة ان العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس في أوروبا بلغ 100 مليون و74 ألفا و753 إصابة أي أكثر من ثلث الإصابات في أنحاء العالم والبالغة 288 مليونا و279 ألفا و803 حالات.

وتشهد القارة حاليا مستويات إصابة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 9ر4 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 59 بالمئة عن الأسبوع السابق كما سجلت 17 من دول ومناطق أوروبا حصائل إصابات أسبوعية قياسية.

وبين التقرير أنه باستثناء الدول الصغيرة تقع البلدان العشرة التي سجلت أعلى معدل إصابات في العالم في أوروبا بدءا بالدنمارك وقبرص وإيرلندا وفرنسا لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر على أصحابها أعراض تبقى غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان منذ بداية الوباء.