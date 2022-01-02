إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تواصل اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة اليوم بسبب حالة الطقس في مناطق عدة من البلاد وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ما نجم عنه إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية.

وحسب موقع فلايت أوير الإلكتروني ألغيت 2584 رحلة جوية في الولايات المتحدة في يوم واحد أي أكثر من نصف الرحلات الجوية الملغية على مستوى العالم التي بلغ عددها 4501 كما أرجئت 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة من إجمالي 7381 رحلة جوية تم إرجاؤها في أنحاء العالم.

وحسب الموقع نفسه فإن شركة الخطوط الجوية الأميركية الأكثر تضرراً هي شركة ساوث ويست التي اضطرت إلى إلغاء 13 بالمئة من رحلاتها.

وساد الاضطراب مطارات شيكاغو بشمال البلاد على وجه الخصوص بسبب تردي الظروف الجوية حيث من المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة قريباً.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابا شديدا بسبب المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا شديدة العدوى حيث يتغيب العديد من الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد إصابتهم أو مخالطتهم مصابين ما يدفعهم لحجر أنفسهم وتضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وكانت شركات الطيران في أنحاء العالم ألغت نحو 7500 رحلة جوية خلال عطلة عيد الميلاد.