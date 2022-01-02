وزارة شؤون القدس تدين مواصلة الاحتلال جرائمه وانتهاكاته

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة شؤون القدس إدانتها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين وذلك وسط صمت دولي مطبق.

ووفق تقرير أصدرته الوزارة اليوم ونقلته وكالة وفا الفلسطينية فإن الاحتلال صعد من ممارساته العدوانية طوال العام الفائت حيث صدق على إقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية وهدم نحو 400 منزل في أحياء مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى تشريد الاف الفلسطينيين فيما اعتقل أكثر من 2784 بينهم أطفال ونساء وأصدر أكثر من 490 قرار ابعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة المقدسة بشكل عام بينما واصل تعدياته على الأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى بما في ذلك أعمال الحفريات.

ولفتت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال أقدمت أيضا على إغلاق أبواب المسجد الأقصى أكثر من مرة منذ بداية العام المنصرم في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم فيه في حين جدد 34112 مستوطنا اقتحاماتهم للمسجد كانت ذروتها في شهر أيلول عندما قام أكثر من 6000 مستوطن باقتحامه وتنفيذ طقوس استفزازية في باحاته وذلك وفقا لدائرة الأوقاف

الإسلامية في القدس.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من الإدانات الدولية لانتهاكات الاحتلال تلك إلا أن ذلك لم ينجح في كبح جماحه عن مواصلة اعتداءاته ضد الحجر والبشر ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا لا يزال الاحتلال يحتجز عددا من جثامينهم.