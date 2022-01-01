إحراق أكثر من 800 سيارة في فرنسا بأعمال شغب ليلة رأس السنة

باريس-سانا

أدت أعمال الشغب التي رافقت استقبال العام الجديد في فرنسا الى إحراق أكثر من 800 سيارة بينما اعتقلت الشرطة مئات الأشخاص في مناطق متعددة من البلاد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله اليوم إن أعمال شغب وقعت ليلة امس خلال احتفالات رأس السنة في البلاد تخللها إحراق 874 سيارة.

وأضاف دارمانان أن “عدد المركبات المحترقة تراجع مقارنة بالسنوات السابقة كما هو الحال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة” مذكرا بانه تم احراق 1316 سيارة عام 2019 فيما تم عام 2020 فرض حظر التجول بسبب كورونا.

وأوضح دارمانان أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت 441 شخصا وتم وضع 381 شخصا آخرين رهن الاحتجاز.

يشار إلى أن فرنسا شهدت احتفالات خافتة بقدوم العام الجديد مع تشديد السلطات القيود بسبب التزايد الكبير بعدد الاصابات بفيروس كورونا وانتشار متحور أوميكرون.