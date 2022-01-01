قداس للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك بحلب

السبت / 1 / 01 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الرئيس بوتين في رسالة ثانية للطفلة إيمان: أتمنى لجميع الأطفال السوريين الازدهار والسلام
2021-12-31
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي
2021-12-30
ملك البحرين يعين وحيد مبارك سيار سفيراً فوق العادة لدى سورية
2021-12-30
منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسفير اللبناني
2021-12-29
منظمة التحرير الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية إجرامي
2021-12-29
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
2021-12-29
حزب العمل الاشتراكي في مصر: نظام أردوغان مسؤول بشراكة أمريكية عن استمرار وجود الإرهاب في سورية
2021-12-29
محليات
وفاة شخصين نتيجة حادث سير على أتوستراد درعا دمشق
2022-01-01
وزارة العدل خلال 2021.. تأهيل البنى التحتية للمحاكم المدمرة وسرعة فصل الدعاوى
2022-01-01
الطوائف المسيحية بحلب تقيم قداساً للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك
2022-01-01
الزراعة خلال 2021.. زيادة المساحة المزروعة ببعض المحاصيل وتأهيل عدد من المراكز البحثية
2022-01-01
الحرارة إلى انخفاض غداً مع فرصة لهطل زخات من المطر
2022-01-01
أضرار مادية في قصف للاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة أبو راسين ومحيطها
2022-01-01
مساعدات للأسر النازحة من ناحية أبو راسين جراء اعتداءات الاحتلال التركي
2022-01-01
رياضة
3 أشقاء يتميزون برياضة الريشة الطائرة ببطولات محلية وخارجية
2022-01-01
بلان وخداج يفوزان بتجارب انتقاء المنتخب الوطني للتايكواندو
2022-01-01
ترشيح الحكم حنين العبد الله للمشاركة في بطولة غرب آسيا للواعدات في لبنان
2022-01-01
موقف صارم من برشلونة الإسباني تجاه ديمبلي
2022-01-01
رادوكانو تنسحب من بطولة في ملبورن قبل (أستراليا المفتوحة)
2022-01-01
إسبانيول يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم
2022-01-01
في ختام بطولة ليبيا الدولية للقوة البدنية.. منتخبنا يحقق ذهبيتين وفضيتين
2021-12-31
اقتصاد
رخصة تأهيل سياحي لمشروع جديد في السويداء
2022-01-01
قروض توفير السويداء تتجاوز الـ 5 مليارات ليرة العام الماضي
2022-01-01
التعاقد مع الفلاحين لزراعة أكثر من 16 ألف دونم بالقمح في السويداء
2022-01-01
النفط يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2016
2022-01-01
انخفاض بورصة وول ستريت في آخر أيام 2021
2021-12-31
الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال 2021.. حماية المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة
2021-12-31
وزارة الصناعة: تأهيل خطوط إنتاج وأرباح بقيمة 188 مليار ليرة حصيلة عام 2021
2021-12-31
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
أضرار مادية في قصف للاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة أبو راسين ومحيطها
مساعدات للأسر النازحة من ناحية أبو راسين جراء اعتداءات الاحتلال التركي
وفاة شخص و8 إصابات في اللاذقية نتيجة الرصاص الطائش
مقتل وإصابة عشرة أشخاص جراء انفجار لغم جنوب العراق
بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تخطف عدداً من المدنيين
مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المدنيين في عفرين
قداس إلهي بمناسبة عيد رأس السنة في الكاتدرائية المريمية بدمشق- فيديو
قداس للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك بحلب
2022-01-01
تصوير: جورج أورفليان
قداس إلهي
2022-01-01
Afraa
سابق
وزارة العدل خلال 2021.. تأهيل البنى التحتية للمحاكم المدمرة وسرعة فصل الدعاوى
التالي
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في القدس المحتلة
انظر ايضاً
من القداس الإلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق
تصوير: محمد السعدوني
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved