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قداس للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك بحلب

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من القداس الإلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق

تصوير: محمد السعدوني

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