الطوائف المسيحية بحلب تقيم قداساً للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك

حلب-سانا

أقامت الطوائف المسيحية في مدينة حلب مساء اليوم قداساً للسلام في كاتدرائية الروم الكاثوليك في ساحة فرحات ترأسه المطران جورج مصري رئيس طائفة الروم الكاثوليك بحلب تخللته صلوات وادعية وتراتيل أملاً بإحلال السلام في العالم.

وقال المطران مصري في عظته “نستطيع صنع السلام بمحبة بعضنا للبعض الآخر والمساعدة في إعادة إعمار سورية وما دمرته الحرب الإرهابية عليها وهي دعوة لكل فرد فينا ومسؤولية ورسالة بأن نور الإيمان انطلق من سورية للعالم وكذلك هو السلام ليعم الخير على الجميع”.

وأكد المطران مصري ضرورة العمل لنشر السلام في سورية التي عاشت أياماً عصيبة ولكنها استطاعت تحقيق النصر بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري.

حضر القداس المطران يوسف طوبجي رئيس طائفة الموارنة بحلب والمطران انطوان اودو رئيس طائفة الكلدان والمطران انطوان شهدا رئيس طائفة السريان الكاثوليك بحلب والمطران جورج ابي خازن رئيس طائفة اللاتين.

قصي رزوق

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency