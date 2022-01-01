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الحرارة إلى انخفاض غداً مع فرصة لهطل زخات من المطر

2022-01-01

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد جوي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً متقلبا بين الغائم والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ويحذر من حدوث الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 13/6
المنطقة الجنوبية 13/6
المرتفعات الجبلية 7/0
المنطقة الوسطى 12/4
المنطقة الساحلية 18/9
المنطقة الشمالية 12/4
منطقة الجزيرة 13/5
المنطقة الشرقية 14/6
منطقة البادية 13/4

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