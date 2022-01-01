البابا فرنسيس يدعو لبناء السلام في العالم

الفاتيكان-سانا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم دول العالم إلى السعي من أجل السلام والعمل على بنائه مطالباً في الوقت ذاته بإيقاف العنف في أنحاء العالم.

وقال البابا في رسالته بمناسبة رأس السنة الميلادية واليوم العالمي الخامس والخمسين للسلام “لنذهب إلى بيوتنا ونحن نفكر في السلام الذي نحن بحاجة له والذي يتطلب مبادرات ملموسة مثل التنبه للضعفاء ومسامحة الآخرين وتعزيز العدالة”.

وأضاف البابا “السلام يحتاج أيضا إلى نظرة إيجابية، إلى الخير الذي يمكنه أن يوحدنا” مطالبا بتعزيز دور الأمهات وحماية النساء ووقف العنف ضدهن.

ودعا البابا أيضاً إلى تعزيز دور التعليم وإيجاد فرص العمل والحوار بين الأجيال بوصفها أدوات من أجل بناء السلام وتابع “لا يفيدنا أن نستسلم ونتذمر وإنما أن نشمر عن سواعدنا لكي نبني هذا السلام”.

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