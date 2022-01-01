إيران: سنرد على أي خطوة خاطئة تصدر من الأعداء بحزم

طهران-سانا

حذر مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي من قيام أعداء إيران بأي خطوة خاطئة تجاهها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن صفوي قوله في تصريحات اليوم “أي خطوة خاطئة قد تصدر عن الأعداء سترد القوات المسلحة الإيرانية على ذلك بشكل سريع وحازم ومدمر”.

ومن جهة ثانية أشار صفوي إلى نجاح مهمة القطع البحرية الإيرانية التي أبحرت لمدة 150 يوماً دون أن ترسو في أي ميناء وقال إن “الولايات المتحدة وأعوانها أطلقوا تهديدات كبيرة بهدف إفشال هذه المهمة إلا أنها بلغت مقصدها “موضحاً أن “هذا النجاح مؤشر على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى”.

ونوه صفوي بدور القطع البحرية والمدمرات التابعة لسلاح البحر الإيراني في مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية وتأمينها في المياه الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency